Жители получали двойные квитанции: УК «Наш дом» в Первоуральске заплатит 125 тысяч
Вчера, 21:37ОбществоФото: pixabay.com
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Жители Первоуральска получали двойные квитанции за отопление и горячую воду. Управляющая компания «Наш дом» и ее руководитель заплатят штрафы 125 и 25 тысяч рублей соответственно.
Жители Первоуральска получали двойные квитанции на оплату отопления и горячей воды. Управляющая компания «Наш дом» выставляла счета горожанам без заключения договоров. Также квитанции поступали от ресурсоснабжающей организации.
Прокуратура Первоуральска возбудила административное дело в отношении УК на основании осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. По решению суда УК «Наш дом» назначен штраф в размере 125 тысяч рублей, руководитель управляющей компании заплатит 25 тысяч рублей, информирует ИА «Уральский меридиан».
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