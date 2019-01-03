Жители получали двойные квитанции: УК «Наш дом» в Первоуральске заплатит 125 тысяч

Жители Первоуральска получали двойные квитанции на оплату отопления и горячей воды. Управляющая компания «Наш дом» выставляла счета горожанам без заключения договоров. Также квитанции поступали от ресурсоснабжающей организации.

Прокуратура Первоуральска возбудила административное дело в отношении УК на основании осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. По решению суда УК «Наш дом» назначен штраф в размере 125 тысяч рублей, руководитель управляющей компании заплатит 25 тысяч рублей, информирует ИА «Уральский меридиан».