Оплата отдыха сотрудников станет выгодной для работодателей

С 1 января 2019 года работодатели, оплачивающие турпутевки по РФ своим сотрудникам, смогут учитывать эти расходы при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
С 1 января 2019 года в России вступит в силу законопроект, согласно которому работодатели смогут при определении налоговой базы по налогу на прибыль учитывать расходы, понесенные за оплату отдыха для рабочих и членов их семей на сумму в размере до 50 тысяч рублей на человека.
Этот законопроект касается оплаты услуг по туризму, санаторно-курортному лечению и отдыху на территории России сотрудников, их супругов, их родителей, детей до 18 лет, а также детей до 24 лет, очно обучающихся в образовательных организациях.
Согласно данным от туроператоров, средняя стоимость тура по России составляет 37-42 тысячи рублей. В настоящее время около 110 тысяч российских сотрудников отдыхают за счет работодателей. Планируется, что после вступления в силу законопроекта эта цифра удвоится, сообщают «Новые Известия».
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