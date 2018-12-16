Оплата отдыха сотрудников станет выгодной для работодателей

С 1 января 2019 года в России вступит в силу законопроект, согласно которому работодатели смогут при определении налоговой базы по налогу на прибыль учитывать расходы, понесенные за оплату отдыха для рабочих и членов их семей на сумму в размере до 50 тысяч рублей на человека.

Этот законопроект касается оплаты услуг по туризму, санаторно-курортному лечению и отдыху на территории России сотрудников, их супругов, их родителей, детей до 18 лет, а также детей до 24 лет, очно обучающихся в образовательных организациях.