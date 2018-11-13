Оплата за содержание детей в детских садах в Нижнем Тагиле не будет увеличена
Сегодня, 19:54ОбществоФото: pxhere.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле сумма родительской платы за пребывание детей в детских садах не изменится с 1 января 2019 года.
Сюжеты: Нижний Тагил
С начала предстоящего года в Свердловской области будет повышена плата за детские сады. В Нижнем Тагиле плата за детские сады не изменится.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: «Тагил-ТВ»
Как сообщает ТК «Тагил-ТВ», размер родительской платы в Нижнем Тагиле установлен в июле 2018 года и составляет 2 080 рублей, повышение оплаты не планируется. Об этом сообщила начальник управления образование администрации города Татьяна Удинцева.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей