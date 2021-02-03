В Свердловской области число ваканский в общепите выросло более чем в два раза

Специалисты ресурса HeadHunter провели анализ рынка вакансий в сфере общепита. С начала 2021 года количество предложений работы в данной отрасли составило около шести сотен, что в 2,3 раза больше показателей начала 2020 года.
Заведения приглашают на работу официантов, барменов, особенно — поваров. На последних приходится почти пятая доля всех вакансий — 18%. Кроме того, отмечается высокий спрос на курьеров и административный персонал, на них приходится по 10% и 8% соответственно, рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.
Средний заработок, предлагаемый поварам, составляет более 36 тысяч рублей, а управляющим — 67 тысяч рублей.
Также специалисты выделили топ-10 высокооплачиваемых вакансий в ресторанном бизнесе Свердловской области:
Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о планах снять ограничения по регламентированным часа работы общепита. Ресторанам Среднего Урала уберут обязательный график с 6.00 до 23.00 с 5 февраля 2021 года.