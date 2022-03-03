В Екатеринбурге закрывается IKEA

В Екатеринбурге закрывается IKEA
В Екатеринбурге закрывается IKEA
3 марта, 16:45ОбществоФото: pixabay
IKEA приостанавливает свою деятельность на рынке в России и Беларуси. При этом торговые центры МЕГА, где располагаются торговые площади компании, будут работать. Причиной такого решения стал конфликт на Украине.

О закрытии всех своих филиалов на территории России и Украины сообщается на официальном сайте международной корпорации. Филиал IKEA в Екатеринбурге не станет исключением. Причиной такого решения в заявлении руководства компании стал военный конфликт на Украине.

Это также приводит к серьезным сбоям в цепочке поставок и торговых условиях. По всем этим причинам группы компаний решили временно приостановить деятельность IKEA в России, говорится в сообщении.

Так решено сделать паузу в отгрузке товаров как на экспорт, так и на импорт в Россию и Беларусь, приостановить работу производственных площадок в РФ. При этом торговые центры МЕГА останутся открытыми.

Ingka Group приняла решение приостановить все операции IKEA Retail в России, в то время как торговый центр Mega будет по-прежнему открыт, чтобы многие люди в России имели доступ к своим повседневным потребностям и предметам первой необходимости, таким как продукты питания, бакалейные товары и аптеки, сообщается на сайте.

Помимо этого, фонд компании объявил о пожертвовании 20 миллионов евро на гуманитарную помощь беженцам из Украины.

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