В Нижнем Тагиле волонтерам для помощи пенсионерам выдали автомобили
Сегодня, 12:26ОбществоФото: Скриншот видео оперативного штаба
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В Свердловской области волонтеры, помогающие пенсионерам, находящимся на самоизоляции, получили автомобили от городских администраций, сообщает оперативный штаб по коронавирусу.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Соответствующее предложение поступило от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Он подчеркнул, что волонтерам нужны автомобили на время режима строгой изоляции, чтобы доставлять пенсионерам продукты и медикаменты.
На предложение губернатора откликнулись администрации Нижнего Тагила, Сысерти, Пышмы, Артемовского, Дегтярска и других городов.
Напомним, президент России Владимир Путин вчера сообщил о продлении нерабочих дней до конца месяца. Глава государства подчеркнул, что эти дни должны быть оплачены работодателями.
Карта распространения коронавируса в России
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