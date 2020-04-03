В Нижнем Тагиле волонтерам для помощи пенсионерам выдали автомобили

Соответствующее предложение поступило от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Он подчеркнул, что волонтерам нужны автомобили на время режима строгой изоляции, чтобы доставлять пенсионерам продукты и медикаменты.

На предложение губернатора откликнулись администрации Нижнего Тагила, Сысерти, Пышмы, Артемовского, Дегтярска и других городов.

Напомним, президент России Владимир Путин вчера сообщил о продлении нерабочих дней до конца месяца. Глава государства подчеркнул, что эти дни должны быть оплачены работодателями.