В Первоуральске бизнесменов освободили от арендной платы до конца года из-за пандемии

Инициативу проявил глава Первоуральска Игорь Кабец. Кроме отмены арендной платы, предпринимателям будет отменена еще одна — по договорам на право установки нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций.

Гордума уже одобрила меры, а также их поддержала прокуратура и Счетная палата. Проект реализуется с сегодняшнего дня, 3 апреля.

Отмечается, что меры будут применяться только к тем предпринимателям, которые обратятся за помощью.