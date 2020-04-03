В Первоуральске бизнесменов освободили от арендной платы до конца года из-за пандемии
Сегодня, 21:37ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Первоуральском городском округе с целью поддержки малого и среднего бизнеса в период изоляции из-за коронавируса для бизнесменов отменена плата по договорам аренды муниципального имущества до конца 2020 года, сообщает ИА «Уральский меридиан».
Сюжеты: Коронавирус
Инициативу проявил глава Первоуральска Игорь Кабец. Кроме отмены арендной платы, предпринимателям будет отменена еще одна — по договорам на право установки нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций.
Гордума уже одобрила меры, а также их поддержала прокуратура и Счетная палата. Проект реализуется с сегодняшнего дня, 3 апреля.
Отмечается, что меры будут применяться только к тем предпринимателям, которые обратятся за помощью.
Режим изоляции в Свердловской области продлен до 20 апреля. Всего в регионе зафиксировано 39 случаев заболевания коронавирусом.
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