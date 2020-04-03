Свердловские ТЦ попросили Путина включить их в список пострадавших из-за коронавируса

Шесть торговых центров Свердловской области подписали открытое письмо Российского совета ТЦ к Владимиру Путину, в котором они просят оказать им поддержку, так как они вынуждены приостановить работу из-за спецмер, принятых из-за пандемии коронавируса. Документ подписан торговыми центрами «Радуга-Парк», Brand’s Stories, «Гринвич», «Пассаж», VEER Mall из Екатеринбурга и DEPO из Нижнего Тагила.

В письме владельцы центров прогнозируют, что арендные платежи уменьшатся в апреле на 90%, а закрытие торговых центров в итоге приведет к тому, что четыре миллиона человек останутся без работы.

В целях избежания такой ситуации, торговые центры просят их включить в список наиболее пострадавших отраслей бизнеса и распространить меры поддержки, применяемые к малому и среднему бизнесу. Так, они просят уменьшить ставку НДС до 18%, перевести НДС на начисление и уплату по методу «по оплате», то есть, по поступившим средствам. Кроме того, они предлагают временно отменить плату за аренду земли, находящейся в госсобственности, а также иные меры.

На сегодняшний день почти во всех регионах России объявлен режим обязательной самоизоляции. Рекомендуется не покидать квартиры без необходимости. Кроме того, Владимир Путин объявил, что до 30 апреля месяц будет нерабочим.