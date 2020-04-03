Полная изоляция, день третий. Что происходит в Нижнем Тагиле
Почти закончился третий день полной изоляции из-за коронавируса. Ни одного случая заболевания в Нижнем Тагиле не зафиксировано. Что интересного произошло за день, расскажет Tagilcity.ru.
Мэрия рассказала, что специалисты управления ЖКХ проверили, как проводится уборка подъездов и их дезинфекция в разных районах города, и проводится ли она вообще. Оказалось, что делают это не все компании.
Со вчерашнего дня на улицах Нижнего Тагила проводится дезинфекция. Вот и сегодня сотрудники «УБТ» и «Тагилдорстрой» вышли на обработку. Они работают в специальных средствах защиты.
Также сегодня в городе планировалось провести проверку коммерсантов на соблюдение режима изоляции. Группы должны посетить магазины в трех районах Нижнего Тагила. Если какое-то из учреждений нарушает режим, то ему выпишут предписание о закрытии и направят дело в суд.
Несмотря на все запреты Роспотребнадзора, некоторые магазины и организации все-таки работают. Например, подписчики группы «ЧП Нижний Тагил» в социальной сети «Вконтакте» сообщили, что работает шиномонтаж на Восточном шоссе, 19б.
Несмотря на полную изоляцию, некоторые фрилансеры продолжают работать. На одних ситуация никак не повлияла, чего не скажешь о других. Например, фотографы отменяют съемки. Кто-то сам прекращает работать, считая, что сейчас все должны сидеть дома.
Но не все соблюдают режим. Дети по-прежнему гуляют на улицах:
А некоторые бегают по крышам.
Руководство скорой помощи Нижнего Тагила планирует своим сотрудникам предоставить пропуска, чтобы они могли беспрепятственно ходить на работу. Часть из них уже получила документы, но в свердловском Минздраве информацию опровергают.
Не стоит забывать и о волонтерах. Они в период изоляции помогают пенсионерам — покупают им продукты и медикаменты, так как гражданам старшего возраста рекомендуется не выходить на улицу. Волонтерам городская администрация предоставила автомобиль, чтобы оказывать помощь было проще.
В Свердловской области, по последним данным, зарегистрировано 39 заболевших коронавирусной инфекцией. Всего в России зафиксировано 4150 случаев заболевания.