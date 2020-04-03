Полная изоляция, день третий. Что происходит в Нижнем Тагиле

Мэрия рассказала, что специалисты управления ЖКХ проверили, как проводится уборка подъездов и их дезинфекция в разных районах города, и проводится ли она вообще. Оказалось, что делают это не все компании.

Мэрия проверила, как в Нижнем Тагиле обрабатывают подъезды

Со вчерашнего дня на улицах Нижнего Тагила проводится дезинфекция. Вот и сегодня сотрудники «УБТ» и «Тагилдорстрой» вышли на обработку. Они работают в специальных средствах защиты.

6 Как в Нижнем Тагиле дезинфицируют улицы во время режима строгой самоизоляции Фото 3 апреля на улицы Нижнего Тагила выехали автомобили дорожных служб, они проводят дезинфекцию.

Также сегодня в городе планировалось провести проверку коммерсантов на соблюдение режима изоляции. Группы должны посетить магазины в трех районах Нижнего Тагила. Если какое-то из учреждений нарушает режим, то ему выпишут предписание о закрытии и направят дело в суд.

В Нижнем Тагиле коммерсантов проверят на соблюдение режима самоизоляции

Несмотря на все запреты Роспотребнадзора, некоторые магазины и организации все-таки работают. Например, подписчики группы «ЧП Нижний Тагил» в социальной сети «Вконтакте» сообщили, что работает шиномонтаж на Восточном шоссе, 19б.

Шиномонтаж работает Видео Видео: Группа «ЧП Нижний Тагил» Вконтакте

Несмотря на полную изоляцию, некоторые фрилансеры продолжают работать. На одних ситуация никак не повлияла, чего не скажешь о других. Например, фотографы отменяют съемки. Кто-то сам прекращает работать, считая, что сейчас все должны сидеть дома.

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Но не все соблюдают режим. Дети по-прежнему гуляют на улицах:

Дети гуляют во время изоляции Фото: tagilcity.ru

А некоторые бегают по крышам.

В Нижнем Тагиле во время режима самоизоляции подростки бегают по крыше многоэтажки

Руководство скорой помощи Нижнего Тагила планирует своим сотрудникам предоставить пропуска, чтобы они могли беспрепятственно ходить на работу. Часть из них уже получила документы, но в свердловском Минздраве информацию опровергают.

В Тагиле сотрудникам «скорой» выдают пропуска для перемещения по городу вне работы

Не стоит забывать и о волонтерах. Они в период изоляции помогают пенсионерам — покупают им продукты и медикаменты, так как гражданам старшего возраста рекомендуется не выходить на улицу. Волонтерам городская администрация предоставила автомобиль, чтобы оказывать помощь было проще.

В Нижнем Тагиле волонтерам для помощи пенсионерам выдали автомобили

В Свердловской области, по последним данным, зарегистрировано 39 заболевших коронавирусной инфекцией. Всего в России зафиксировано 4150 случаев заболевания.