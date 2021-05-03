Совет многодетных семей появился в Свердловской области

Совет многодетных семей появился в Свердловской области
Совет многодетных семей появился в Свердловской области
Сегодня, 15:15ОбществоФото: 1mediainvest.ru
На территории Свердловской области был создан Совет многодетных семей. Данная инициатива принадлежит основателю организации «Союз многодетных семей Урала» Вадиму Савину, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

По словам Савина, в регионе организован высокий уровень поддержки многодетных семей, однако таким семьям часто не хватает помощи от экспертов или других многодетных родителей. В обязанности совета входит формирование позитивного образа многодетной семьи, поддержка, а также юридическая помощь семьям, включая консультации о получении льгот.

На данный момент в совет желают войти несколько многодетных родителей: старший священник Храма-Памятника на Крови Максим Миняйло, актер «Творческое объединение «Уральские Пельмени» Андрей Рожков, директор Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в образовании» Вероника Пиджакова и председатель Региональной общественной организации «Союз композиторов Свердловской области» Александр Пантыкин.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев дал поручения по проработке дополнительных мер охраны жизни и здоровья детей и многодетных семей в Свердловской области.

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