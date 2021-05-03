Совет многодетных семей появился в Свердловской области

По словам Савина, в регионе организован высокий уровень поддержки многодетных семей, однако таким семьям часто не хватает помощи от экспертов или других многодетных родителей. В обязанности совета входит формирование позитивного образа многодетной семьи, поддержка, а также юридическая помощь семьям, включая консультации о получении льгот.