Совет многодетных семей появился в Свердловской области

По словам Савина, в регионе организован высокий уровень поддержки многодетных семей, однако таким семьям часто не хватает помощи от экспертов или других многодетных родителей. В обязанности совета входит формирование позитивного образа многодетной семьи, поддержка, а также юридическая помощь семьям, включая консультации о получении льгот.
На данный момент в совет желают войти несколько многодетных родителей: старший священник Храма-Памятника на Крови Максим Миняйло, актер «Творческое объединение «Уральские Пельмени» Андрей Рожков, директор Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в образовании» Вероника Пиджакова и председатель Региональной общественной организации «Союз композиторов Свердловской области» Александр Пантыкин.
Напомним, губернатор Евгений Куйвашев дал поручения по проработке дополнительных мер охраны жизни и здоровья детей и многодетных семей в Свердловской области.