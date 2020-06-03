Полпред взял на контроль ситуацию с убийством Росгвардейцами жителя Екатеринбурга
Сегодня, 17:25ОбществоФото: Официальный сайт полпредства президента в УрФО
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Полпред президента в УрФО Николай Цуканов провел совещание с силовиками и правоохранителями из-за убийства жителя Екатеринбурга бойцами Росгвардии. Об этом сообщается на сайте полпредства.
Сюжеты: Екатеринбург
С просьбой взять ситуацию на контроль к полпреду обратилась уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По итогам совещания Цуканов взял на контроль данную ситуацию.
Напомним, что жителя столицы Урала обвинили в краже обоев. Его попытались задержать прохожие, но подозреваемый скрылся и заперся в своей квартире. При попытке задержания, он оказал сопротивление. В результате был вызван СОБР, который принял решение штурмовать квартиру. Во время спецоперации подозреваемый был убит. СК проводит проверку. После этого случая в Екатеринбурге и Москве прошли одиночные пикеты против произвола силовиков.
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