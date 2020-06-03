Полпред взял на контроль ситуацию с убийством Росгвардейцами жителя Екатеринбурга

С просьбой взять ситуацию на контроль к полпреду обратилась уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По итогам совещания Цуканов взял на контроль данную ситуацию.

Напомним, что жителя столицы Урала обвинили в краже обоев. Его попытались задержать прохожие, но подозреваемый скрылся и заперся в своей квартире. При попытке задержания, он оказал сопротивление. В результате был вызван СОБР, который принял решение штурмовать квартиру. Во время спецоперации подозреваемый был убит. СК проводит проверку. После этого случая в Екатеринбурге и Москве прошли одиночные пикеты против произвола силовиков.