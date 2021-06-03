Около 400 млн рублей будет выплачено акционерам «Нейвы» после ликвидации банка

Около 400 млн рублей будет выплачено акционерам «Нейвы» после ликвидации банка
Около 400 млн рублей будет выплачено акционерам «Нейвы» после ликвидации банка
Сегодня, 16:08ОбществоФото: 1mediainvest.ru
По окончании ликвидации банка «Нейва» акционерам будет выплачено около 400 млн рублей. Именно такая сумма составляет разницу активов и пассивов финансовой организации на момент отзыва лицензии.

В банке «Нейва» не нашли нарушений при анализе кредитных портфелей и, учитывая разницу активов и пассивов, нет оснований для банкротства организации, сообщает РБК со ссылкой на свой источник во временной администрации банка.

Банкротство означает, что у банка не хватает денег рассчитаться со всеми клиентами. Пока таких рисков нет, отметил источник.

По его словам, снизить стоимость активов финансовой организации и сократить сумму, которую получат акционеры банка после ликвидации, может снижение курса рубля, которое произошло в день отзыва лицензии.

Для клиентов это хорошо — им их валютные остатки выдали рублями по высокому курсу, они на них купили еще больше долларов и евро, потому что потом курс упал. А для банка наоборот: его обязательства зафиксировали в рублях по высокому курсу, а активы валютные будут реализовывать по курсу, который установится на момент продажи активов, уточнил собеседник.

По данным издания, сотрудникам банка уже выдали уведомления о сокращении. Большая часть из них будет уволена в течение лета.

Напомним, акционеры уральского банка «Нейва» решили не оспаривать лишение лицензии и не подавать иск в суд на решение Банка России.

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