Иск о ликвидации банка «Нейва» подал Центробанк

Иск о ликвидации банка «Нейва» подал Центробанк
Иск о ликвидации банка «Нейва» подал Центробанк
Сегодня, 11:14ОбществоФото: Яндекс.Карты
Иск о ликвидации банка «Нейва» в Арбитражный суд Свердловской области подал Центробанк, таким образом регулятор настаивает на принудительной ликвидации кредитной организации.

При этом материалы заявления не раскрываются, как и его формулировка, передает Znak.

Однако иск к банку «Нейва» помечен не как банкротное, а как гражданское дело. То есть Центробанк настаивает на принудительной ликвидации кредитной организации, при которой у кредиторов будет больше шансов вернуть все свои средства.

Однако в процессе рассмотрения дела в суде, регулятор может заявить о необходимости банкротства, если посчитает, что у кредитной организации недостаточно денег и имущества на расчеты со всеми клиентами. Такие прецеденты уже были.

Напомним, спасти банк «Нейва» от банкротства, собирая подписи по коллективной петицией в Центробанк, пытаются предприниматели Екатеринбурга. Они уже собрали больше 100 подписей.

Сюжеты:
Екатеринбург
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