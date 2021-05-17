Иск о ликвидации банка «Нейва» подал Центробанк

При этом материалы заявления не раскрываются, как и его формулировка, передает Znak.
Однако иск к банку «Нейва» помечен не как банкротное, а как гражданское дело. То есть Центробанк настаивает на принудительной ликвидации кредитной организации, при которой у кредиторов будет больше шансов вернуть все свои средства.
Однако в процессе рассмотрения дела в суде, регулятор может заявить о необходимости банкротства, если посчитает, что у кредитной организации недостаточно денег и имущества на расчеты со всеми клиентами. Такие прецеденты уже были.
Напомним, спасти банк «Нейва» от банкротства, собирая подписи по коллективной петицией в Центробанк, пытаются предприниматели Екатеринбурга. Они уже собрали больше 100 подписей.