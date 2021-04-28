Из-за закрытия «Нейвы» екатеринбуржец остался должен сразу двум банкам

Екатеринбуржец оформил кредит в «Нейве» в 2020 году, а недавно обратился в другой банк, чтобы рефинансировать кредит, но взятые им в другом банке 140 тысяч рублей для погашения займа зависли на счете банка, лишившегося лицензии.
По факту я не могу сейчас пользоваться этими деньгами, хотя в «Нейве» их видят. Они мне предложили снова внести деньги, чтобы закрыть кредит, рассказал мужчина Е1.
Как пояснили в банке, деньги при погашении кредита падают сначала на текущий счет физлица, они списываются с этого счета, когда наступает дата платежа. Списать деньги со счета екатеринбуржца до 16 апреля — дня, когда у банка отобрали лицензию, в «Нейве» не успели.
Теперь мужчина вновь занял 140 тысяч рублей, чтобы погасить кредит. А чтобы вернуть ту сумму, которую он внес ранее, ему необходимо написать заявление на возврат зависших на счете денег.
Напомним, с 16 апреля 2021 года деятельность Банка «Нейвы» прекращена из-за неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.