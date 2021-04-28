Из-за закрытия «Нейвы» екатеринбуржец остался должен сразу двум банкам

Из-за закрытия «Нейвы» екатеринбуржец остался должен сразу двум банкам
Из-за закрытия «Нейвы» екатеринбуржец остался должен сразу двум банкам
Сегодня, 10:38ОбществоФото: pixabay.com
Из-за закрытия и отзыва лицензии у банка «Нейва» житель Екатеринбурга остался должен сразу двум банкам. Мужчина хотел рефинансировать кредит, но деньги «зависли» на счете банка.

Екатеринбуржец оформил кредит в «Нейве» в 2020 году, а недавно обратился в другой банк, чтобы рефинансировать кредит, но взятые им в другом банке 140 тысяч рублей для погашения займа зависли на счете банка, лишившегося лицензии.

По факту я не могу сейчас пользоваться этими деньгами, хотя в «Нейве» их видят. Они мне предложили снова внести деньги, чтобы закрыть кредит, рассказал мужчина Е1.

Как пояснили в банке, деньги при погашении кредита падают сначала на текущий счет физлица, они списываются с этого счета, когда наступает дата платежа. Списать деньги со счета екатеринбуржца до 16 апреля — дня, когда у банка отобрали лицензию, в «Нейве» не успели.

Теперь мужчина вновь занял 140 тысяч рублей, чтобы погасить кредит. А чтобы вернуть ту сумму, которую он внес ранее, ему необходимо написать заявление на возврат зависших на счете денег.

Напомним, с 16 апреля 2021 года деятельность Банка «Нейвы» прекращена из-за неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

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Екатеринбург
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