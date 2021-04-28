Из-за закрытия «Нейвы» екатеринбуржец остался должен сразу двум банкам

Как пояснили в банке, деньги при погашении кредита падают сначала на текущий счет физлица, они списываются с этого счета, когда наступает дата платежа. Списать деньги со счета екатеринбуржца до 16 апреля — дня, когда у банка отобрали лицензию, в «Нейве» не успели.