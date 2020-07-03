В Екатеринбурге на спасшего из пожара троих детей мужчину завели уголовное дело

Татьяна рассказала 66.RU, что они с мужем давно не ладят. Они развелись в 2016 году, но пробовали восстановить брак. В 2018 году в семье родился пятый ребенок, супруги начали жить спокойно. Однако все закончилось после того, как Геворг прославился на всю страну. В начале февраля 2020 года он выгнал из дома жену с неродным ребенком. Ей пришлось поселиться в квартире, откуда ее выселил суд. Потом мужчина переехал к ней, но 23 избил ее, а потом начал оскорблять в присутствии детей. В апреле произошел еще один конфликт, во время которого пострадала одна из дочек.