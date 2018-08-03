Житель Невьянска попадет под суд за продажу «напитка» с непищевым спиртом

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В Невьянске будут судить 52-летнего местного жителя за то, что тот продал мужчине некачественную спиртосодержащую продукцию.
Источник: Пресс-служба СК РФ по Свердловской области
Согласно материалам дела, в период с мая по июнь обвиняемый приобрел спиртосодержащую жидкость в пятилитровой колбе. Он собирался продавать ее с целью получения материальной выгоды.
20 июня злоумышленник из корысти продал «напиток» малознакомому гражданину за 150 рублей.
Экспертиза показала, что жидкость является непищевым спиртом, который предназначен исключительно для технических целей, а не для производства алкогольной продукции. Более того, жидкость входит в «Список ядовитых веществ», поскольку в ее составе содержатся токсичные добавки.
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Следственный комитет, собрав доказательную базу, передал обвинительное заключение в суд. Невьянца будут судить по статье 238 УК РФ – «сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности».
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