В Екатеринбурге задержали создателей биткоин-пирамиды

В настоящий момент суд назначил подозреваемым меру пресечения в виде подписки о невыезде. По некоторым данным, в деятельность пирамиды были вовлечены около 60 тысяч человек, вложения которых достигают несколько десятков миллионов долларов.

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