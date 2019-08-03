В Екатеринбурге задержали создателей биткоин-пирамиды

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
1 августа в Екатеринбурге задержали Артема Юрзина, Евгения Лебедева и Ивана Колногорова, их подозревают в создании российской биткоин-пирамиды Pro100business («Про100Бизнес»), сообщает Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
В настоящий момент суд назначил подозреваемым меру пресечения в виде подписки о невыезде. По некоторым данным, в деятельность пирамиды были вовлечены около 60 тысяч человек, вложения которых достигают несколько десятков миллионов долларов.
Pro100business — партнер широко известного сетевого бизнеса AirBitClub. Ее создатели позиционировали себя как специалисты по заработку с помощью биткоинов. На самом деле заработок в Pro100business основывался на привлечении новых участников. Члены клуба делали взнос в размере 250, 500 или 1 тысячи долларов, который распределялся между другими участниками.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей