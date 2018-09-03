Благоустройство дворов началось на ВМЗ в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в рамках благоустройства 9 дворов, победивших на конкурсе в единый день голосования, продолжаются работы по благоустройству. Так, строительные работы нстартовали на ВМЗ. Благоустройство идет во дворе между домами по ул. Выйская, 29, 31, 33 и ул. Верхняя Черепанова 44, 46.

На текущий момент во дворе выкорчевали деревья, освободили площадку от старых качелей и песочниц. Техника ведет земельные работы для установки фундамента для спортивной площадки.

Во дворе расположатся площадка для воркаута, поле для игры в баскетбол и детская площадка с несколькими элементами и песочницей.

Редакция TagilCity.ru пообщалась с жителями двора и узнала их мнение по поводу текущих работ.

Это замечательно, что двор благоустроят. Дискомфорта никакого нет от работы техники. Работают не очень шумно и только в рабочие часы,рассказала жительница дома по ул. Выйская, 29.

Еще одна тагильчанка отметила, что очень рада появлению новой детской площадки:

Новую детскую площадку ждем всей семьей, здорово, что попали в программу благоустройства.

Однако не все жители двора настроены оптимистично. Одна из тагильчанок сообщила, что ее беспокоит то, что погода не даст завершить благоустройство.

Как-то поздно начали. Дожди пойдут скоро, это все размоет, грязь будет. Успеют ли они?сказала женщина.

Представитель ООО ГК «УралСтройКомплекс» заверил, что жителям двора не о чем беспокоиться.

Работы идут в хорошем темпе, жители двора препятствия не оказывают, постараемся уложиться в намеченные сроки,прокомментировал ход ремонта представитель подрядной организации.