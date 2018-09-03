Благоустройство дворов началось на ВМЗ в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле началось благоустройство двора между домами по ул. Выйская, 29, 31, 33 и ул. Верхняя Черепанова 44, 46.
В Нижнем Тагиле в рамках благоустройства 9 дворов, победивших на конкурсе в единый день голосования, продолжаются работы по благоустройству. Так, строительные работы нстартовали на ВМЗ. Благоустройство идет во дворе между домами по ул. Выйская, 29, 31, 33 и ул. Верхняя Черепанова 44, 46.
На текущий момент во дворе выкорчевали деревья, освободили площадку от старых качелей и песочниц. Техника ведет земельные работы для установки фундамента для спортивной площадки.
Во дворе расположатся площадка для воркаута, поле для игры в баскетбол и детская площадка с несколькими элементами и песочницей.
Редакция TagilCity.ru пообщалась с жителями двора и узнала их мнение по поводу текущих работ.
Это замечательно, что двор благоустроят. Дискомфорта никакого нет от работы техники. Работают не очень шумно и только в рабочие часы,рассказала жительница дома по ул. Выйская, 29.
Еще одна тагильчанка отметила, что очень рада появлению новой детской площадки:
Новую детскую площадку ждем всей семьей, здорово, что попали в программу благоустройства.
Однако не все жители двора настроены оптимистично. Одна из тагильчанок сообщила, что ее беспокоит то, что погода не даст завершить благоустройство.
Как-то поздно начали. Дожди пойдут скоро, это все размоет, грязь будет. Успеют ли они?сказала женщина.
Представитель ООО ГК «УралСтройКомплекс» заверил, что жителям двора не о чем беспокоиться.
Работы идут в хорошем темпе, жители двора препятствия не оказывают, постараемся уложиться в намеченные сроки,прокомментировал ход ремонта представитель подрядной организации.
Отметим, что работы по благоустройству всех 9 дворов в Нижнем Тагиле должны завершиться до 15 октября 2018 года.