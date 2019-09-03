Глава департамента образования Екатеринбурга высказалась об увольнении учителей

Сибирцева подчеркнула, что переход педагогов накануне учебного года в другие школы — естественный процесс. Дефицита кадров при этом не наблюдается. Она не стала отрицать, что многие учителя работают на полторы ставки. При этом затруднилась ответить, каков был бы дефицит кадров, если бы все учителя перевелись на одну ставку.

Касательно низких зарплата глава департамента сообщила, что суммы от восьми до двенадцати тысяч — это ставка, а не полный оклад. Зарплата складывается еще из нескольких параметров и надбавок. В Екатеринбурге, с ее слов, учителя получают в среднем 37 тысяч рублей.

Сибирцева вспомнила ситуацию с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле и подчеркнула, что инциденты не стоит сравнивать.

Я надеюсь, до такого, как в Нижнем Тагиле, ситуация не дойдет. Слава богу, до ночных дежурств мы пока не дошли. И, надеюсь, нам удастся сохранить стабильность в этой сфере,сказала Сибирцева.