В Нижнем Тагиле сообщили дату начала отопительного сезона
Сегодня, 15:03ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал постановление, согласно которому отопительный сезон в муниципалитете стартует 16 сентября.
Сюжеты: Нижний Тагил
Руководителям теплоснабжающих организаций рекомендовано с 16 сентября начать подачу отопления, согласно очередности по зонам подключения.
Начисление платы за теплоэнергию рекомендовано начать со дня фактической подачи тепла. Объекты будут считаться подключенными к системе с момента обеспечения расчетных параметров давления и температуры.
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