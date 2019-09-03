В Нижнем Тагиле сообщили дату начала отопительного сезона

Руководителям теплоснабжающих организаций рекомендовано с 16 сентября начать подачу отопления, согласно очередности по зонам подключения.

Начисление платы за теплоэнергию рекомендовано начать со дня фактической подачи тепла. Объекты будут считаться подключенными к системе с момента обеспечения расчетных параметров давления и температуры.