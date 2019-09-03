В Свердловской области за оформление «липовых» ДТП осужден экс-сотрудник полиции
Сегодня, 10:57ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Березовском вынесен приговор экс-сотруднику ГИБДД 36-летнему Алексею Лошакову, сообщает прокуратура Свердловской области. Мужчина признан виновным в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями.
Осенью 2017 года старший инспектор ГИБДД по просьбе знакомого оформил материалы об инсценированных ДТП, а также справки, в которые внес заведомо ложные сведения о повреждении машин. В последствии документы собственником автомобиля использовались для получения страховых выплат.
Всего зафиксировано три аналогичных случая, собственники транспортных средств по которым получили компенсации на общую сумму свыше миллиона рублей, таким образом причинив ущерб страховым компаниям. За оформление одного ДТП экс-правоохранитель получил 14 тысяч рублей, за втрое — 12 тысяч рублей, третье ДТП было оформлено из личной заинтересованности.
Лошаков приговорен к четыре годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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