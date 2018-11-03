Арест автомобиля заставил жительницу Каменска-Уральского заплатить налоги
Сегодня, 11:00ОбществоФото: pxhere.com
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Жительница Каменска-Уральского погасила задолженность по налогам в 150 тыс. рублей после ареста автомобиля.
Женщина накопила долг по налогам в размере 150 тыс. рублей. Судебные приставы в ходе рейда решили арестовать автомобиль Volkswagen Jetta 2014 года выпуска, принадлежащий должнице.
После составления акта ареста женщина сразу решила погасить сумму долга в полном объеме. Арест с иномарки был снят, пишут «Вечерние ведомости».
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