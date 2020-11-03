Границы карьера в Баранчинском перенесут дальше от садов и жилых домов

Кроме того, местные жители переживали, что они лишатся Басалаевских прудов из-за того, что при разработке карьера они могут быть засыпаны. На карте видно, что расстояние от карьера до них составит 2,3 километра. До поселка Орулиха — один километр от отвалов. Остальные границы были сдвинуты на расстояние от 1,8 до 2,5 километра.