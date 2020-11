Границы карьера в Баранчинском перенесут дальше от садов и жилых домов

Согласно новым расчетам границ вокруг будущего Волковского месторождения в Баранчинском, удаленность санитарно-защитной зоны от садов составит не менее километра, а от Басалаевских прудов — не менее 2,5 километра.

Согласно карте, схема расположения территории добычи и обработки полезных ископаемых была изменена по просьбе жителей. Это сделано, чтобы расстояние соответствовало требованиям и нормативам, предъявляемых к подобного рода объектам. Как видно на плане, расстояние от карьера до коллективного сада № 8 составило четыре километра, а отвалы расположатся в одном километре. Таким образом, расстояние от карьера до сада было увеличено в несколько раз в сравнении с предыдущим планом. От поселка Баранчинский до отвалов расстояние составит 2,07 километра. Кроме того, местные жители переживали, что они лишатся Басалаевских прудов из-за того, что при разработке карьера они могут быть засыпаны. На карте видно, что расстояние от карьера до них составит 2,3 километра. До поселка Орулиха — один километр от отвалов. Остальные границы были сдвинуты на расстояние от 1,8 до 2,5 километра. Судя по карте, все границы будущего карьера проходят таким образом, что ни один населенный пункт в них не попадает. Экологическая экспертиза будет проведена после общественных слушаний, которые прошли сегодня. Встреча представителей АО «Святогор» и УГМК с жителями посёлка проводилась онлайн-режиме. На ней планируется рассмотреть технические задания на проектирование, оценку воздействия объектов на экологию, а также предварительные материалы по оценке воздействия на окружающую среду. Напомним, ранее владельцы участков в коллективном саду № 8 рядом с поселком Баранчинский создали петицию против строительства рудника. Садоводы и местные жители обеспокоены экологической обстановкой. Позднее к ним обратился глава Кушвинского ГО Михаил Слепухин. Он призвал жителей к конструктивному диалогу и предложил рассмотреть перспективы развития.

