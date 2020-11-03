Обвиняемому в убийстве 8-летнего мальчика тагильчанину продлили срок ареста

Обвиняемому в убийстве 8-летнего мальчика тагильчанину продлили срок ареста

Сегодня, 15:31ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Сегодня прошло первое судебное заседание по делу Александра Борисова, который в августе прошлого года застрелил восьмилетнего мальчика на Руднике в Нижнем Тагиле, сообщает Е1.

В суд пришли родители погибшего Егора Коркунова. По словам матери ребенка, 4 августа 2019 сын был с ней в саду, он попросился покататься на велосипеде. Через некоторое время к ней прибежали ребята, они рассказали, что Егору выстрелили в голову из винтовки.

Она рассказала, что на месте происшествия обнаружила Борисова рядом с лежащим сыном. У него в руках была бутылка с пивом. Когда приехала полиция, Борисов убежал, также стражи правопорядка не обнаружили его дома.

Адвокат обвиняемого заявил, что в мальчика выстрелил его двоюродный брат, а Борисов принес извинения родителям погибшего мальчика.

Суд продлил Борисову срок содержания под стражей на полгода, так как он живет не по прописке, а после преступления скрывался. Также в суде считают, что обвиняемый может давить на свидетелей.

Следующее заседание назначено на 5 ноября.

Напомним, Борисов обвиняется в убийстве восьмилетнего мальчика из хулиганских побуждений (п. «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и хулиганстве с применением оружия (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). В компании друзей он стрелял по банкам из пневматического оружия. Одна из пуль попала в голову ребенку, он скончался в январе 2020 года не приходя в сознание.

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