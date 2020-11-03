Обвиняемому в убийстве 8-летнего мальчика тагильчанину продлили срок ареста

В суд пришли родители погибшего Егора Коркунова. По словам матери ребенка, 4 августа 2019 сын был с ней в саду, он попросился покататься на велосипеде. Через некоторое время к ней прибежали ребята, они рассказали, что Егору выстрелили в голову из винтовки.