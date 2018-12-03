Юная тагильская гимнастка приняла участие во всероссийском проекте «Синяя птица»

По словам руководителя коллектива «Аншлаг» Марины Гуниной, участница из Нижнего Тагила покорила жюри сложной техникой исполнения. Артисты цирка Никулиных отметили, что Анастасия Ильина является на данный момент лучшей воздушной гимнасткой, выступающей на проекте «Синяя птица».

При подготовке выступления возникли некоторые трудности. «Аншлагу» пришлось в последние три дня менять номер воздушной гимнастки, так как под федеральный проект он не совсем подходил.

Жюри конкурса удивлялись сложным элементам выступления Анастасии, а Николай Цискаридзе озвучил, что у тагильской гимнастки большое будущее.