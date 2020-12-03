Свердловский депутат-стрелок Александр Коркин заразился COVID-19 и не пришел в суд

Свердловский депутат-стрелок Александр Коркин заразился COVID-19 и не пришел в суд

Сегодня, 14:21ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Депутат Заксобрания Свердловской области Алекандр Коркин, которого обвиняют в убийстве по неосторожности Сергея Титова, пропустил очередное заседание суда.

По словам Дмитрия Жикина, адвокат жены погибшего, депутат прислал справку о том, что он заболел COVID-19.

Сегодня решался вопрос о переносе рассмотрения дела из Серовского суда в Свердловский областной суд. В итоге было принято решение, что дело продолжат рассматривать в Серове,сообщил адвокат Е1.

Ранее Коркин ходатайствовал переносе рассмотрения дела в Екатеринбург.

Представителей потерпевших считают, что защита депутата намерена затянуть дело, чтобы вышел срок его давности. Это произойдет в сентябре 2021 года.

Напомним, трагический случай произошел осенью 2019 года. Восемь мучжчин отправилась на рыбалку, там бизнесмен Титов погиб от выстрела в голову из ружья. Депутат ЗакСо Свердловской области Александр Коркин обвиняется в убийстве по неосторожности. 13 октября он также не явился на заседание Серовского суда, ссылаясь на болезнь.

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