Свердловский депутат-стрелок Александр Коркин заразился COVID-19 и не пришел в суд

По словам Дмитрия Жикина, адвокат жены погибшего, депутат прислал справку о том, что он заболел COVID-19.
Сегодня решался вопрос о переносе рассмотрения дела из Серовского суда в Свердловский областной суд. В итоге было принято решение, что дело продолжат рассматривать в Серове,сообщил адвокат Е1.
Ранее Коркин ходатайствовал переносе рассмотрения дела в Екатеринбург.
Представителей потерпевших считают, что защита депутата намерена затянуть дело, чтобы вышел срок его давности. Это произойдет в сентябре 2021 года.
Напомним, трагический случай произошел осенью 2019 года. Восемь мучжчин отправилась на рыбалку, там бизнесмен Титов погиб от выстрела в голову из ружья. Депутат ЗакСо Свердловской области Александр Коркин обвиняется в убийстве по неосторожности. 13 октября он также не явился на заседание Серовского суда, ссылаясь на болезнь.