Свердловский депутат-стрелок Александр Коркин заразился COVID-19 и не пришел в суд

Депутат Заксобрания Свердловской области Алекандр Коркин, которого обвиняют в убийстве по неосторожности Сергея Титова, пропустил очередное заседание суда.

По словам Дмитрия Жикина, адвокат жены погибшего, депутат прислал справку о том, что он заболел COVID-19. Сегодня решался вопрос о переносе рассмотрения дела из Серовского суда в Свердловский областной суд. В итоге было принято решение, что дело продолжат рассматривать в Серове,сообщил адвокат Е1. Ранее Коркин ходатайствовал переносе рассмотрения дела в Екатеринбург. Представителей потерпевших считают, что защита депутата намерена затянуть дело, чтобы вышел срок его давности. Это произойдет в сентябре 2021 года. Напомним, трагический случай произошел осенью 2019 года. Восемь мучжчин отправилась на рыбалку, там бизнесмен Титов погиб от выстрела в голову из ружья. Депутат ЗакСо Свердловской области Александр Коркин обвиняется в убийстве по неосторожности. 13 октября он также не явился на заседание Серовского суда, ссылаясь на болезнь. Обвиняемый в смерти бизнесмена свердловский депутат не явился на заседание суда

Related news: Обвиняемый в смерти бизнесмена свердловский депутат не явился на заседание суда

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter