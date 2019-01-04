Житель Свердловской области выиграл в лотерею 500 млн рублей
Сегодня, 08:00ОбществоФото: maxpixel.net
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Жители Свердловской области и Санкт-Петербурга выиграли 1 млрд рублей в лотерею.
Свердловчанин и житель Санкт-Петербурга выиграли 1 млрд рублей в лотерею. 84 победителя из Вологодской, Иркутской, Ярославскй, Белгородской, Московской и других областей выиграли по одному миллиону рублей.Житель Омской области выиграл 458, 333 тысячи рублей.Всего 1 января разыгрывались 2,3 млрд рублей.
Выигрышных билетов было 5 157 258. Общая сумма выигрышей составила 2 297 890 643 рубля.
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