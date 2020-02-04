Депутат Поклонская призвала не бояться числа 666 на автомобильных номерах

Поклонская отметила, что людям не стоит впадать в панику и связывать число 666 с православием и верой в бога.

Число 666 упоминается 4 раза на страницах Священного Писания и только один раз — в этом страшном значении, рассказала Поклонская.

Также депутат увидела провокацию в истории с номерами, вспомнив протесты против строительства храма святой Екатерины и скандал вокруг креста Покраса Лампаса.

Нам не стоит вестись на эту провокацию и устраивать бойню. Кто-то опять захотел в очередной раз выставить верующих людей «дикими» и «дремучими, заключила Поклонская.