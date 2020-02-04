Депутат Поклонская призвала не бояться числа 666 на автомобильных номерах
Сегодня, 19:11ОбществоФото: страница Натальи Поклонской в Facebook
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Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила о том, что не следует критиковать автономера с числом 666. Об этом она написала в Facebook.
Поклонская отметила, что людям не стоит впадать в панику и связывать число 666 с православием и верой в бога.
Число 666 упоминается 4 раза на страницах Священного Писания и только один раз — в этом страшном значении, рассказала Поклонская.
Также депутат увидела провокацию в истории с номерами, вспомнив протесты против строительства храма святой Екатерины и скандал вокруг креста Покраса Лампаса.
Нам не стоит вестись на эту провокацию и устраивать бойню. Кто-то опять захотел в очередной раз выставить верующих людей «дикими» и «дремучими, заключила Поклонская.
Напомним, вчера Епархиальный совет Екатеринбургской епархии раскритиковали проект, по которому Свердловская область может получить код региона 666 на автомобильных номерах.
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