Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому с 5 февраля снимаются ограничения на работу предприятий общепита в ночное время.

Документ опубликован на официальном интернет-портале Свердловской области. Кроме того, в регионе частные детские сады, которые работали с наполняемостью 50%, смогут работать с полной наполняемостью групп. Напомним, с октября 2020 года работа предприятий общепита была ограничена с 6.00 до 23.00 из-за пандемии коронавируса. Евгений Куйвашев запретит работать по ночам барам и ресторанам Свердловской области

