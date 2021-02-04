Свердловские власти объяснили покупку 15 иномарок почти за 40 миллионов рублей

Помимо этого, в автопарке значительное число машин выпущены в 2004–2006 годах. В департаменте информационной политики отмечают, что приобретение новых транспортных средств в долгосрочной перспективе целесообразнее обслуживания и ремонта 15-летних автомобилей. Кроме того, машины с таким сроком службы считаются небезопасными.