Свердловские власти объяснили покупку 15 иномарок почти за 40 миллионов рублей

Власти Свердловской области рассказали, почему необходима покупка 15 иномарок за 39,4 миллиона рублей.

Автомобили, имеющиеся в парке автохозяйства правительства Свердловской области, износились, рассказали Znak в департаменте информолитики региона. Сообщается, что износ обусловлен большим пробегом. Транспорт из-за большой площади региона может за поездку «намотать» до семи сотен километров, а автомобили используются интенсивно. Помимо этого, в автопарке значительное число машин выпущены в 2004–2006 годах. В департаменте информационной политики отмечают, что приобретение новых транспортных средств в долгосрочной перспективе целесообразнее обслуживания и ремонта 15-летних автомобилей. Кроме того, машины с таким сроком службы считаются небезопасными. Напомним, на портале госзакупок появился аукцион на приобретение 15 иномарок за 39,4 миллиона рублей для автохозяйства правительства Свердловской области. Параметры автомобилей совпадают с иномаркой Toyota Camry. Кроме того, к документу приложено разрешение Минпромторга РФ на покупку у иностранного государства. Правительство Свердловской области закупит 15 автомобилей почти на 40 миллионов

