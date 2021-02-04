Свердловские власти объяснили покупку 15 иномарок почти за 40 миллионов рублей

Свердловские власти объяснили покупку 15 иномарок почти за 40 миллионов рублей

Сегодня, 10:40ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Власти Свердловской области рассказали, почему необходима покупка 15 иномарок за 39,4 миллиона рублей.

Автомобили, имеющиеся в парке автохозяйства правительства Свердловской области, износились, рассказали Znak в департаменте информолитики региона.

Сообщается, что износ обусловлен большим пробегом. Транспорт из-за большой площади региона может за поездку «намотать» до семи сотен километров, а автомобили используются интенсивно.

Помимо этого, в автопарке значительное число машин выпущены в 2004–2006 годах. В департаменте информационной политики отмечают, что приобретение новых транспортных средств в долгосрочной перспективе целесообразнее обслуживания и ремонта 15-летних автомобилей. Кроме того, машины с таким сроком службы считаются небезопасными.

Напомним, на портале госзакупок появился аукцион на приобретение 15 иномарок за 39,4 миллиона рублей для автохозяйства правительства Свердловской области. Параметры автомобилей совпадают с иномаркой Toyota Camry. Кроме того, к документу приложено разрешение Минпромторга РФ на покупку у иностранного государства.

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