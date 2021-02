В минздраве Свердловской области возник сбой в оформлении электронных больничных

В Свердловской области произошел сбой в системе оформления электронных больничных листов.

В январе жители Екатеринбурга не могли закрыть электронный больничный три недели из-за некорректной работы программы. Получение больничного листа растянулось на три недели, два скандала, десяток телефонных разговоров и сотни попыток дозвониться до нужных людей в поликлинике,рассказала Ура.ру читательница. По ее словам, потерялись все электронные больничные по Свердловской области. По данным источника, произошел сбой в системе, куратором которой является «Ростелеком». В компании подтвердили, что проблема есть, однако она не носит массовый характер. Работы по устранению нештатной ситуации ведутся, в ближайшее время функционал заработает в полном объеме,пояснили в пресс-службе компании. Напомним, вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева заявила, что пациенты имеют право оформить больничный после вакцинации от COVID-19, если у них возникли побочные эффекты и ухудшилось состояние. Вице-мэр Екатеринбурга заявила о возможности брать больничный после COVID-вакцинации

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter