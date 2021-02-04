В минздраве Свердловской области возник сбой в оформлении электронных больничных

В минздраве Свердловской области возник сбой в оформлении электронных больничных

Сегодня, 14:46ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области произошел сбой в системе оформления электронных больничных листов.

В январе жители Екатеринбурга не могли закрыть электронный больничный три недели из-за некорректной работы программы.

Получение больничного листа растянулось на три недели, два скандала, десяток телефонных разговоров и сотни попыток дозвониться до нужных людей в поликлинике,рассказала Ура.ру читательница.

По ее словам, потерялись все электронные больничные по Свердловской области.

По данным источника, произошел сбой в системе, куратором которой является «Ростелеком». В компании подтвердили, что проблема есть, однако она не носит массовый характер.

Работы по устранению нештатной ситуации ведутся, в ближайшее время функционал заработает в полном объеме,пояснили в пресс-службе компании.

Напомним, вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева заявила, что пациенты имеют право оформить больничный после вакцинации от COVID-19, если у них возникли побочные эффекты и ухудшилось состояние.

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