Жители Крылова обратились в прокуратуру с несогласием о размещении полигона для ТКО
Сегодня, 19:19ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Жители села Крылово Красноуфимского округа, которое находится недалеко от планируемого строительства полигона для ТКО, обратились в прокуратуру. Сельчане утверждают, что опрос, проводимый администрацией, проводится незаконно.
По мнению жителей села Крылово, при учете риска негативного воздействия завода на окружающую среду необходимо учитывать мнение людей, живущих на близлежащей территории. Администрация собирается учитывать мнение всех горожан Красноуфимского городского округа, сообщает «Красноуфимск онлайн».
Для разбирательства жители села Крылово обратились к межрайонному прокурору округа.
Жители Красноуфимского округа считают, что строительство и дальнейшее функционирование полигона и мусороперерабатывающего комплекса могут навредить экологической обстановке города. Ранее они собрали 9,5 тысяч подписей и направили письмо губернатору региона Евгению Куйвашеву.
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