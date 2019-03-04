Жители Крылова обратились в прокуратуру с несогласием о размещении полигона для ТКО

По мнению жителей села Крылово, при учете риска негативного воздействия завода на окружающую среду необходимо учитывать мнение людей, живущих на близлежащей территории. Администрация собирается учитывать мнение всех горожан Красноуфимского городского округа, сообщает «Красноуфимск онлайн».

Жители Красноуфимского округа считают, что строительство и дальнейшее функционирование полигона и мусороперерабатывающего комплекса могут навредить экологической обстановке города. Ранее они собрали 9,5 тысяч подписей и направили письмо губернатору региона Евгению Куйвашеву.