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Жители Крылова обратились в прокуратуру с несогласием о размещении полигона для ТКО
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители Крылова обратились в прокуратуру с несогласием о размещении полигона для ТКО

Сегодня, 19:19ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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