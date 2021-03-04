Новую «Тойоту» за 2,3 млн купит инфекционная больница Нижнего Тагила

Аукцион в электронной форме проводится на сайте госзакупок. Соответствующий лот размещен 2 марта 2021 года, заявки можно подавать до 15 марта 2021 года, итоги будут подведены в этот же день. Начальная цена контракта составляет 2,3 миллиона рублей.
Согласно техзаданию, поставщик должен предоставить автомобиль Toyota RAV4 или его эквивалент 2021 года выпуска. Машина должна быть пятиместной, полноприводной с бензиновым топливом.
Иномарка цвета «металлик» или «серебристый» должна быть укомплектована системой запуска двигателя с кнопки, передними и задними электроподъемниками, светодиодными фарами ближнего и дальнего света, камерой заднего вида и иметь технические характеристики комплектации «Комфорт 2.0».
Кроме того в автомобиле должны быть фронтальные, боковые и коленные подушки безопасности и крепления для детских сидений. Гарантия от поставщика должна составлять три года или 100 тысяч километров пробега. Товар должен быть поставлен в течение 30 календарных дней со дня заключения договора на территорию инфекционной больницы на улицу Сульфатная, 4.