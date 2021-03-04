Новую «Тойоту» за 2,3 млн купит инфекционная больница Нижнего Тагила

Кроме того в автомобиле должны быть фронтальные, боковые и коленные подушки безопасности и крепления для детских сидений. Гарантия от поставщика должна составлять три года или 100 тысяч километров пробега. Товар должен быть поставлен в течение 30 календарных дней со дня заключения договора на территорию инфекционной больницы на улицу Сульфатная, 4.