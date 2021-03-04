Статья о горе Долгой под Нижним Тагилом вышла в журнале уральского авиаперевозчика

Напомним, МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил» определило победителя конкурсной закупки на подготовку и размещение в бортовых журналах авиакомпаний материала, направленного на развитие туристического потенциала города Нижний Тагил. Им стал ИП Лабза Т.А. из города Санкт-Петербург. По техзаданию нужно было разработать рекламный макет, обеспечить по крайней мере девять публикаций в бортовых журналах авиакомпаний с апреля по декабрь 2021 года.