Сегодня, 14:05ОбществоФото: pixabay.com

Статья о горе Долгой под Нижним Тагилом вышла в журнале уральского авиаперевозчика

В журнале «Уральские авиалинии» вышла статья «Люди-птицы взлетают над Долгой», которая посвящена зимним спортивным мероприятиям в Нижнем Тагиле.

Мартовская статья журнала «Уральские авиалинии» рассказывает историю зарождения соревнований на горе Долгой. Начало было положено в в 60-х годах XX века. Именно тогда на склоне горы появилось несколько трамплинов. Один для соревнований высотой 70 метров. Другой высотой 20 метров, для тренировок.

Для Спартакиады народов СССР в 70-х годах был построен 90-метровый трамплин. Далее сооружения стали использовать, как тренировочную базу для олимпийской сборной сначала СССР, а потом и России.

Главные спортивные соревнования России и всего мира проводятся именно здесь, в том числе Кубки мира по прыжкам на лыжах, Континентальный кубок по лыжному двоеборью. Ежегодно спортивный комплекс принимает сотни спортсменов из 15 стран мира, а также тысячи болельщиков.

Напомним, МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил» определило победителя конкурсной закупки на подготовку и размещение в бортовых журналах авиакомпаний материала, направленного на развитие туристического потенциала города Нижний Тагил. Им стал ИП Лабза Т.А. из города Санкт-Петербург. По техзаданию нужно было разработать рекламный макет, обеспечить по крайней мере девять публикаций в бортовых журналах авиакомпаний с апреля по декабрь 2021 года.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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