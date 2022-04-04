Тагильчане дышат сероводородом и платят за фекальную воду

За все надо платить

Почти 100 тысяч рублей заплатит хозяин лаек одного из поселков Ирбитского района. Его собаки загубили 12 овец и двух кроликов соседа. Четвероногие и раньше нападали на скот свердловчанина, но на этот раз чаша терпения была переполнена.