Тагильчане дышат сероводородом и платят за фекальную воду

830,5 тысяч рублей готовы заплатить тагильские власти за 159 проб воды из родников и колодцев, расположенных на территории города. Проверять будут качество и состав воды. Аукцион на определение подрядчика завершится 11 апреля.
Сероводород последнюю неделю превышал норму ежедневно, при этом первого апреля (и это не смешно) почти в 5 раз. Жители поселка Горноуральский решили не платить за «фекальную» воду, поэтому им будет сделан перерасчет.
А вот в марте посты УГМС ловили превышения ПДК в тагильском воздухе 18 дней. Формальдегид фиксировался два раза до 1,9 ПДК на Сухоложском поселке и 1,1 ПДК на Тагилстрое.
Свердловская область вошла в 20-ку лучших регионов по реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Наша область получила наивысший индекс качества. К такому выводу пришли в Минстрое РФ.
Мемориально-выставочный комплекс памяти заводчиков Демидовых появится в Нижнем Тагиле. Подарок для горожан решили приурочить к 300-летнему юбилею города.
Новая скейт-площадка обойдется Нижнему Тагилу почти в 20 миллионов рублей. Ее разместят на Тагилстрое в парке Металлургов. Работы будут закончены до 30 сентября 2022 года.
А вот жители Новой Кушвы, по мнению председателя местного ТОСа, решили не дожидаться своей очереди на благоустройство детской площадки и ускорить процесс самостоятельно. Причем, способы были выбраны весьма недипломатичные.
В Свердловское ГИБДД нагрянула проверка из Москвы — проверяют каждую бумажку и каждый патрульный автомобиль. Доедут ли проверяющие до тагильского отдела дорожной полиции, и как отобразят в бумагах некомплект, пока можно только догадываться.
Прокуратура начала проверку по факту инцидента в трамвае — кондуктор высадила из вагона ребенка, у которого не хватало на проезд. Почему сотрудник «Тагильского трамвая» нарушила предписанные правила, выяснит надзорное ведомство.
В ходе конфликта в одном из тагильских баров мужчина «прикарманил» сотовый своего оппонента. Телефон стоит около 17 тысяч рублей, поэтому оскорбленный данным поступком тагильчанин обратился к правоохранителям. Теперь злоумышленника разыскивают — его лицо запечатлела камера видеонаблюдения заведения.
А вот сайты тагильских судов 4 апреля решили не начинать работу после выходных. Точнее, перестали работать. Что стало причиной сбоя, читайте тут.
Почти 100 тысяч рублей заплатит хозяин лаек одного из поселков Ирбитского района. Его собаки загубили 12 овец и двух кроликов соседа. Четвероногие и раньше нападали на скот свердловчанина, но на этот раз чаша терпения была переполнена.
За три дня рейдов свердловские госавтоинспекторы (как раз накануне проверки) выявили 150 неисправных автобусов на маршрутах Свердловской области. Что теперь будет с владельцами транспортных средств, а также какую сумму им придется выложить в качестве штрафа, узнаете в нашем материале.
Предприимчивый свердловчанин решил реализовать сливочное масло, у которого подходит срок годности, изменив последний. Даты, до которых сливочный продукт следует употребить в пищу, были увеличены на два месяца. Силами Россельхознадзора продукт не успел попасть на полки свердловских магазинов.
В Госдуме предложили отменить НДС на всю печатную литературу. Из-за роста цен на бумагу и типографские услуги издательства могут потерпеть убытки и даже прекратить свою деятельность. В случае одобрения и принятия закона, российские школы точно не останутся без новеньких учебников, а любители печатных новинок смогут продолжать наслаждаться запахом свежих книг.