ФСИН потратит на защиту от коронавируса по три тысячи рублей на человека

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить ФСИН на приобретение средств индивидуальной защиты и медоборудования для заключенных и сотрудников, которые заразятся коронавирусом.

На 1 апреля в колониях и СИЗО насчитывалось более 517 тысяч заключенных, еще 300 тысяч человек — это сотрудники ФСИН. Таким образом, в пересчете на каждого финансирование составит 3075 рублей.