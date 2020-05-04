ФСИН потратит на защиту от коронавируса по три тысячи рублей на человека
Сегодня, 18:29ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Федеральная служба исполнения наказаний получит дополнительные выплаты на защиту от коронавируса. Власти выделят на эти цели 2,5 млн рублей, пишет «Новые известия».
Сюжеты: Коронавирус
Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить ФСИН на приобретение средств индивидуальной защиты и медоборудования для заключенных и сотрудников, которые заразятся коронавирусом.
На 1 апреля в колониях и СИЗО насчитывалось более 517 тысяч заключенных, еще 300 тысяч человек — это сотрудники ФСИН. Таким образом, в пересчете на каждого финансирование составит 3075 рублей.
28 апреля сообщалось, что среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных выявлено 40 заболевших COVID-19, среди сотрудников ФСИН — 271 человек.
На днях лидер «Справедливой России» предложил провести амнистию заключенных из-за пандемии.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей