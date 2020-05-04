Инцидент произошёл 18 декабря 2019 года на улице Добролюбова. На видеозаписи с камеры видеонаблюдения видно, что мужчина наступает на потерпевшего с молотком, через некоторое время потерпевшему удаётся убежать.

В Нижнем Тагиле 73-летний мужчина обвиняется в попытке убить соседа молотком Видео Видео: АН «Между строк»

Мужчина, которому было предъявлено обвинение, заявил, что в момент нападения находился дома. По его словам, нападение произошло возле дома его сына. Между соседями не складываются доброжелательные отношения, и поэтому, по версии пенсионера, пострадавшая сторона пытается его оклеветать.