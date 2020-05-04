В Нижнем Тагиле 73-летний мужчина обвиняется в попытке убить соседа молотком
73-летний тагильчанин находится под домашним арестом из-за обвинения в попытке убить соседа молотком. Однако пенсионер утверждает, что его оклеветали, сообщает АН «Между строк».
Инцидент произошёл 18 декабря 2019 года на улице Добролюбова. На видеозаписи с камеры видеонаблюдения видно, что мужчина наступает на потерпевшего с молотком, через некоторое время потерпевшему удаётся убежать.
Мужчина, которому было предъявлено обвинение, заявил, что в момент нападения находился дома. По его словам, нападение произошло возле дома его сына. Между соседями не складываются доброжелательные отношения, и поэтому, по версии пенсионера, пострадавшая сторона пытается его оклеветать.
В пресс-службе СК по Свердловской области пояснили, что тагильчанину предъявлено обвинение по статье УК РФ «Покушение на убийство». Уголовное дело находится на этапе расследования, однако, по версии следствия, обвинение предъявлено обоснованно. У следователей имеется видеозапись, на которой запечатлён момент нападения.