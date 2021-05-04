Хирург обвинила мужа-бизнесмена в избиениях и угрозе убийством в Свердловской области

Хирург обвинила мужа-бизнесмена в избиениях и угрозе убийством в Свердловской области
Хирург обвинила мужа-бизнесмена в избиениях и угрозе убийством в Свердловской области
Сегодня, 20:09ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Полиция расследует уголовное дело в отношении бизнесмена, которого бывшая жена-хирург обвинила в домашнем насилии в Свердловской области. Наталья заявила, что мужчина бил ее и угрожал убийством.

В результате после вмешательства областной прокуратуры было заведено уголовное дело по статье 119 УР РФ (Угроза убийством). На данный момент Наталья проживает у матери в Челябинской области и с младшим ребенком находится в декретном отпуске. В общей сложности у бывших супругов двое детей. По словам женщины, она хочет довести уголовное дело до суда, чтобы бывший муж получил реальный срок.

По словам самого мужчины, женщина из-за обиды наговаривает на него.

Последние полгода она очень сильно и жестко употребляла алкоголь. Приходила пьяная,заявил бизнесмен изданию Е1.

По данному обвинению Наталья также подала заявление о клевете в полицию.

Напомним, в конце апреля стало известно, что военные следователи возбудили уголовное дело в отношении контрактника, который служит в одной из частей Екатеринбурга. Жена обвинила бывшего мужа в истязании, побоях и угрозе убийством.

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