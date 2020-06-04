На Урале медики получили доплаты за работу с COVID-19 после вмешательства прокуратуры

В результате проверки было установлено, что двое медицинских работников Туринской ЦРБ не получили выплаты за апрель, несмотря на введенные доплаты на федеральном уровне.

Так, участковый педиатр и фельдшер Ленского ФАП в апреле принимали пациентов, осматривали их и делали забор материалов для анализов. При этом впоследствии у них подтвердился коронавирус.