На Урале медики получили доплаты за работу с COVID-19 после вмешательства прокуратуры
Сегодня, 18:33ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Туринске медикам была выплачена доплата за работу с больными коронавирусом только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Сюжеты: Коронавирус
В результате проверки было установлено, что двое медицинских работников Туринской ЦРБ не получили выплаты за апрель, несмотря на введенные доплаты на федеральном уровне.
Так, участковый педиатр и фельдшер Ленского ФАП в апреле принимали пациентов, осматривали их и делали забор материалов для анализов. При этом впоследствии у них подтвердился коронавирус.
Прокуратурой Туринского района было внесено представление в адрес исполняющего обязанности главного врача Туринской ЦРБ с требованием выплатить медикам, положенные средства. Требования прокуратуры были удовлетворены.
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