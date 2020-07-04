Куйвашев о снятии ограничений: «Невозможно всю жизнь просидеть под колпаком»

Один из уральцев задал губернатору вопрос о снятии ограничений. Он привел пример, что работают кинотеатры и детские сады.

Невозможно всю оставшуюся жизнь просидеть под стеклянным колпаком. По мере того, как стабилизируется ситуация, ограничения отдельные мы можем снимать. Этого и экономика требует: бизнесу нужна работа, людям нужна зарплата, написал губернатор.

Он отметил, что жизнь уже не будет прежней и всегда придется вести деятельность таким образом, чтобы соблюдались все меры профилактики для недопущения распространения коронавируса.

Что касается детских садов, то на данный момент они продолжают работать в режиме дежурных групп.