Куйвашев о снятии ограничений: «Невозможно всю жизнь просидеть под колпаком»
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время ответов на вопросы на своей странице в Instagram рассказал, почему он продолжает снимать ограничения, даже несмотря на то, что каждый день подтверждается больше 200 случаев заболевания коронавирусом.
Один из уральцев задал губернатору вопрос о снятии ограничений. Он привел пример, что работают кинотеатры и детские сады.
Невозможно всю оставшуюся жизнь просидеть под стеклянным колпаком. По мере того, как стабилизируется ситуация, ограничения отдельные мы можем снимать. Этого и экономика требует: бизнесу нужна работа, людям нужна зарплата, написал губернатор.
Он отметил, что жизнь уже не будет прежней и всегда придется вести деятельность таким образом, чтобы соблюдались все меры профилактики для недопущения распространения коронавируса.
Что касается детских садов, то на данный момент они продолжают работать в режиме дежурных групп.
Напомним, что в Екатеринбурге с 6 июля все детские сады начнут работать в штатном режиме, но за загрузкой наполовину.