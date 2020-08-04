В Нижнем Тагиле стартовало голосование по выбору лучших велосипедных маршрутов
Сегодня, 12:19ОбществоФото: 1MiMediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле проходит голосование по выбору велосипедных маршрутов и парковок, сообщает Центр развития туризма города.
Сюжеты: Нижний Тагил
В конкурсе участвуют 23 тагильчанина и 29 проектов. Голосование доступно на сайте с 3 по 9 августа. С одного IP-адреса доступно одно голосование в сутки.
В жюри конкурса войдут руководители «Вело-Город» и Велоклуба, сотрудники управления городским хозяйством, управления архитектуры и градостроительства Администрации города, сотрудники Центра развития туризма НТ.
Итоги конкурса будут подведены 11 августа.
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