Названы причины «катастрофического фиаско» по программе внутреннего туризма на Урале

У нас не выстроены загородные средства размещения, в отличие от Челябинской и Тюменской областей. Нет комплексного турпродукта — просто нечего продавать. […] Из федерального госбюджета последние лет семь выделяли деньги на создание брендов, а сейчас мы понимаем, что у нас узнаваемых брендов не существует, нет маршрутов туристских, пишет Мальцев.