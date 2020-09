Названы причины «катастрофического фиаско» по программе внутреннего туризма на Урале

Свердловская область потерпела «катастрофическое фиаско» по программе внутреннего туризма. О причинах произошедшего рассказал директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев на E1.

Мы потерпели катастрофическое фиаско… Это провал, позор, унижение для нашей области. Это отставание катастрофическое, хотя казалось, что это невозможно даже теоретически, ведь у нас крупнейшие транспортные узлы: Кольцово, Екатеринбург-Пассажирский,пишет Михаил Мальцев. По его словам, местные достопримечательности не уступают тем, что есть в других городах. В качестве примера он сравнил Невьянскую башню и Тобольск, а Музей автомобильной техники в Верхней Пышме назвал не имеющим аналогов в стране. Также Мальцев назвал причины, почему Свердловская область отстает от соседних регионов. Среди них отсутствие поддержки операторов в подготовке программы кэшбека со стороны властей, отсутствие у региона контрактов с ними, что не позволяет попасть в программы крупных туроператоров. Еще двумя причинами стали отсутствие инвестиций и брендовых маршрутов. У нас не выстроены загородные средства размещения, в отличие от Челябинской и Тюменской областей. Нет комплексного турпродукта — просто нечего продавать. […] Из федерального госбюджета последние лет семь выделяли деньги на создание брендов, а сейчас мы понимаем, что у нас узнаваемых брендов не существует, нет маршрутов туристских, пишет Мальцев. Он добавил, что область не рассматривается как место для отдыха ни профсообществом, ни простыми гражданами. Ранее стало известно, что Свердловская область оказалась в числе аутсайдеров по программе туристического кэшбека. Из возможных 500 отелей в программе приняли участие только 29. По показателям регион отстает от Челябинской и Тюменской областей.

