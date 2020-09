В Пионерском сквере Нижнего Тагила школьники высадили аллею сирени

В Пионерском сквере Нижнего Тагила десятиклассники высадили сирень, сообщает «Тагильский рабочий».

Новая аллея посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 85-летию родной школы. Кусты сирени были выбраны потому, что она считается символом добра, весны и мира. Вместе с учениками была и директор школы Елена Соколова. По её словам, педагоги и школьники решили украсить район именно в честь этих двух юбилеев. Для этого выбрали сквер, который находится на одной улице со школой. Напомним, что в июле в Нижнем Тагиле высадили 64 зеленых насаждения на Аллее строителей. Мероприятие было приурочено к профессиональному празднику — Дню строителя. «Стройте жизнь!» В Нижнем Тагиле высадили деревья на Аллее строителей

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter