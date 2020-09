Высокинский пообещал екатеринбуржцам «лучшую в мире Ледовую арену»

В Екатеринбурге вместо недостроенной гостиницы «Дели» появится набережная и «одна из лучших в мире Ледовая арена», поделился в эфире E1 мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Срок аренды земли под известным недостроенным зданием Екатеринбурга гостиницей «Дели» заканчивается. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поделился планами на освобождающийся участок. Как аренда закончится будем участок изымать в собственность города. Построим там набережную и новую Ледовую арену. Построим хорошо, так что она станет одной из лучших в мире, будет достопримечательностью города. Даже концерты будут проводить, говорит Александр Высокинский. Ранее Высокинский заявил, что в Екатеринбурге планируется снести рынок «КОР», а на его месте возвести жилой комплекс. Он сказал, что рынок уже «отжил своё». В Екатеринбурге планируют снести легендарный рынок «КОР»

