Высокинский пообещал екатеринбуржцам «лучшую в мире Ледовую арену»

Срок аренды земли под известным недостроенным зданием Екатеринбурга гостиницей «Дели» заканчивается. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поделился планами на освобождающийся участок.
Как аренда закончится будем участок изымать в собственность города. Построим там набережную и новую Ледовую арену. Построим хорошо, так что она станет одной из лучших в мире, будет достопримечательностью города. Даже концерты будут проводить, говорит Александр Высокинский.
Ранее Высокинский заявил, что в Екатеринбурге планируется снести рынок «КОР», а на его месте возвести жилой комплекс. Он сказал, что рынок уже «отжил своё».