Руководитель отдела компании по связям с общественностью Екатерина Мезинцева пояснила, что общественные слушания не касались переноса территории или отмены строительства завода.

Есть территориальная схема по обращению с ТКО, которая есть в открытом доступе у нас на сайте. Ни мы, ни администрация не пытаемся что-то скрыть. Мы очень открыты и каждый раз всё комментируем,заявила она.

Фото: tagilcity.ru

На слушаниях планировалось обсудить перенос строительства сортировочного завода подальше от садов, внутри уже выделенной для этого территории.

В рамках выделенного участка, который изначально был утверждён в концессии, проектировщики предложили решение, которое позволит оптимально расположить все объекты,рассказала TagilCity.ru Екатерина Мезинцева.

Мезинцева добавила, что сейчас на этом месте расположена свалка — «во всех смыслах». Там планируется построить современный полигон с сортировочным заводом. Она отметила, что сжигать мусор на территории полигона не планируется.

В Нижнем Тагиле будет построен мусоросортировочный завод. Никакого мусоросжигания в принципе быть не может. Ни в Тагиле, ни где-либо. . С точки зрения экологии это будет современное оборудование,говорит Мезинцева.

По словам Мезинцевой, на заводе мусор будет разделяться на несколько фракций, которые будут известны после завершения разработки проекта.

Мы проводили морфологические испытания. Зимой, весной и летом был сделан забор для анализа того, какой мусор тагильчане выкидывают больше: метала, пластика. Эти исследования лягут в основу проектировки сортировочной линии. Эта информация тоже открыта,рассказала Екатерина Мезинцева.

Напомним, компания ООО «ИТЭ-Проект» закончит проектировать мусоросортировочный комплекс рядом с существующим Кушвинским полигоном к середине октября. После согласования с администрацией города документы направят на госэкспертизу. Комплекс по мусоропереработке, на котором предполагается обрабатывать не менее 185 тысяч тонн ТКО в год, включает в себя сортировку на семь фракций вторсырья, а также цех компостирования. Он позволит отправлять на вторичную переработку более 40% отходов. Срок эксплуатации составит не менее 25 лет.

Тагильчане сорвали слушания о строительстве завода на свалке в Рогожино