В Екатеринбурге угонщик автомобилей проведет пять лет в колонии
Сегодня, 11:12ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В столице Урала вынесен приговор 38-летнему Александру Терпугову, мужчина осужден за угон автомобилей, сообщает региональная прокуратура.
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В ноябре и декабре 2017 года Терпугов в компании подельников совершил угон автомобилей «Тойота Корола» и «Рено Дастер», отключив сигнализацию и отогнав машины с парковки рядом с территорией предприятий в Орджоникидзевском районе.
Правоохранителям удалось установить местонахождение автомобилей, на одном из них уже были заменены номерные знаки. В дальнейшем автомобили планировалось сбыть на черном рынке.
Вину подсудимый не признал и сообщал, что не является участником преступной группы, а в момент совершения преступлений он находился в другом месте. Однако алиби подсудимого было опровергнуто обвинением, несмотря на наличие свидетелей со стороны защиты.
Терпугов приговорен к пяти годам в колонии общего режима.
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