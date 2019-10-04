В Екатеринбурге угонщик автомобилей проведет пять лет в колонии

В ноябре и декабре 2017 года Терпугов в компании подельников совершил угон автомобилей «Тойота Корола» и «Рено Дастер», отключив сигнализацию и отогнав машины с парковки рядом с территорией предприятий в Орджоникидзевском районе.

Правоохранителям удалось установить местонахождение автомобилей, на одном из них уже были заменены номерные знаки. В дальнейшем автомобили планировалось сбыть на черном рынке.

Вину подсудимый не признал и сообщал, что не является участником преступной группы, а в момент совершения преступлений он находился в другом месте. Однако алиби подсудимого было опровергнуто обвинением, несмотря на наличие свидетелей со стороны защиты.