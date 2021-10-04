Варламов высказался о новой главе комиссии молодежи Екатеринбурга Любови Борковой

В своем шоу на YouTube-канале блогер сравнил ее с секретарем ЦК КПСС Екатериной Фурцевой и Долорес Амбридж из Гарри Поттера.
По мнению Варламова, молодежи в целом не имеет значения кто стоит во главе разного рода комиссий.
Но, видимо, раз комиссия по делам молодежи есть, значит с точки зрения государства надо с этой молодежью как-то работать. И, наверное, государство решило послать гонца за сердечками молодежи, говорит Варламов.
Он рекомендовал властям смотреть на бизнес, который, когда ему требуется привлечь молодежь, выбирает популярного человека, с которым есть «связь поколений» или «общение».
При этом блогер заметил, что Боркова работала 43 года преподавателем и была главой профсоююза своего района. Он напомнил, что в одном из интервью глава комиссии рассказывала, что соцсети использует исключительно для работы, не знает, кто такой Моргенштерн и считает необходимым введение цензуры в интернете.
Напомним, Любовь Боркова пришла на пост после кончины Галины Арбузовой, которая скончалась в августе 2021 года от корнавируса. Ей было 74 года. После назначения над Борковой пошутил Иван Ургант из-за ее возраста.