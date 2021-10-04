Варламов высказался о новой главе комиссии молодежи Екатеринбурга Любови Борковой

При этом блогер заметил, что Боркова работала 43 года преподавателем и была главой профсоююза своего района. Он напомнил, что в одном из интервью глава комиссии рассказывала, что соцсети использует исключительно для работы, не знает, кто такой Моргенштерн и считает необходимым введение цензуры в интернете.