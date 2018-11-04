23-летний житель Серова за драку может сесть в тюрьму на 8 лет
23-летний житель Серова предстанет пред судом за избиение 35-летнего мужчины. Обвиняемому грозит до восьми лет колонии.
6 октября в городскую больницу Серова поступил мужчина, у которого была зафиксирована травма головного мозга. Пострадавший был пьян и не приходил в сознание.
Как установили следователи, в ночь с 5 на 6 октября потерпевший находился в одном из развлекательных заведений города, где у него произошел конфликт с молодым человеком неславянской внешности. После словестной перепалки мужчины вышли на улицу, где обвиняемый нанес несколько ударов пострадавшему, в том числе ногой по голове и в лицо.
Изучив записи с камер видеонаблюдения, следователи установили личность подозреваемого и задержали его. Задержанный 23-летний молодой человек ранее неоднократно был судим . По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области, на молодого человека было заведено уголовное дело, которое на днях было направлено в суд. Обвиняемому грозит до 8 лет тюрьмы.