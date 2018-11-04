23-летний житель Серова за драку может сесть в тюрьму на 8 лет

6 октября в городскую больницу Серова поступил мужчина, у которого была зафиксирована травма головного мозга. Пострадавший был пьян и не приходил в сознание.

Как установили следователи, в ночь с 5 на 6 октября потерпевший находился в одном из развлекательных заведений города, где у него произошел конфликт с молодым человеком неславянской внешности. После словестной перепалки мужчины вышли на улицу, где обвиняемый нанес несколько ударов пострадавшему, в том числе ногой по голове и в лицо.