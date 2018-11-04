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23-летний житель Серова за драку может сесть в тюрьму на 8 лет
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Hand man person male leg finger 558163 pxhere.com

23-летний житель Серова за драку может сесть в тюрьму на 8 лет

Сегодня, 12:19ОбществоФото: pxhere.com
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