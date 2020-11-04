В Нижнем Тагиле скончался руководитель Хора ветеранов ДК Окунева Геннадий Минеев

В Нижнем Тагиле скончался руководитель Хора ветеранов ДК Окунева Геннадий Минеев

Сегодня, 10:30ОбществоPhoto: ДК им. И.В. Окунева
В Нижнем Тагиле умер Геннадий Минеев, руководитель Хора ветеранов. Он ушел из жизни 1 ноября на 61-м году жизни, сообщают во дворце культуры имени И.В.Окунева.

Минеев скончался на пике творческой карьеры. Коллектив Хора ветеранов готовился отметить юбилей руководителя, а также самого хора. Была запланирована поездка на конкурс «Играй, гармонь» в следующем году.

Минеев возглавлял «Хор ветеранов» более 30 лет. Под его руководством коллектив Уралвагонзавода стал лучшим хором в регионе. Ветераны неоднократно становились победителями в Областном конкурсе-фестивале «Осеннее очарование». В сентябре этого года коллектив стал обладателем Диплома Лауреатов II степени и денежной премии Министерства культуры Свердловской области.

В 2018 году статья о Минееве вошла в «Антологию русского баяна».

Напомним, в конце октября скончался уроженец Нижнего Тагила, заслуженный художник Александр Феофилактов.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
хорДК ОкуневаНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы