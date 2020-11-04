В Нижнем Тагиле скончался руководитель Хора ветеранов ДК Окунева Геннадий Минеев

Минеев скончался на пике творческой карьеры. Коллектив Хора ветеранов готовился отметить юбилей руководителя, а также самого хора. Была запланирована поездка на конкурс «Играй, гармонь» в следующем году.
Минеев возглавлял «Хор ветеранов» более 30 лет. Под его руководством коллектив Уралвагонзавода стал лучшим хором в регионе. Ветераны неоднократно становились победителями в Областном конкурсе-фестивале «Осеннее очарование». В сентябре этого года коллектив стал обладателем Диплома Лауреатов II степени и денежной премии Министерства культуры Свердловской области.
В 2018 году статья о Минееве вошла в «Антологию русского баяна».
Напомним, в конце октября скончался уроженец Нижнего Тагила, заслуженный художник Александр Феофилактов.