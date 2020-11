В Нижнем Тагиле скончался руководитель Хора ветеранов ДК Окунева Геннадий Минеев

В Нижнем Тагиле умер Геннадий Минеев, руководитель Хора ветеранов. Он ушел из жизни 1 ноября на 61-м году жизни, сообщают во дворце культуры имени И.В.Окунева.

Минеев скончался на пике творческой карьеры. Коллектив Хора ветеранов готовился отметить юбилей руководителя, а также самого хора. Была запланирована поездка на конкурс «Играй, гармонь» в следующем году. Минеев возглавлял «Хор ветеранов» более 30 лет. Под его руководством коллектив Уралвагонзавода стал лучшим хором в регионе. Ветераны неоднократно становились победителями в Областном конкурсе-фестивале «Осеннее очарование». В сентябре этого года коллектив стал обладателем Диплома Лауреатов II степени и денежной премии Министерства культуры Свердловской области. В 2018 году статья о Минееве вошла в «Антологию русского баяна». Напомним, в конце октября скончался уроженец Нижнего Тагила, заслуженный художник Александр Феофилактов. Скончался родившийся в Нижнем Тагиле заслуженный художник Александр Феофилактов

