Владислав Пинаев поздравил тагильчан с Днем народного единства

Пинаев отмечает, что Россия имеет героическое прошлое, благодаря мужеству и сплоченности народа и его преданности Родине.
Мэр говорит, что Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому помогла сила единства при освобождении Москвы от интервентов в 1612 году. Тогда для спасения Отечества объединились представители различных сословий, вероисповеданий и национальностей. Это помогло создать сильное государство и укрепить его позиции на международном уровне.
Также единение помогло противостоять врагу в годы Великой Отечественной войны. Тогда наши прадеды сделали все, для того чтобы мы жили в независимой стране.
Мы всегда должны помнить, что судьба Родины зависит от каждого из нас,говорит Пинаев.
Напомним, 25 октября мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил с праздником работников автомобильного и городского пассажирского транспорта.