Владислав Пинаев поздравил тагильчан с Днем народного единства

Мэр Нижнего Тагила поздравил горожан с Днем народного единства, сообщает пресс-служба администрации города.

Пинаев отмечает, что Россия имеет героическое прошлое, благодаря мужеству и сплоченности народа и его преданности Родине. Мэр говорит, что Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому помогла сила единства при освобождении Москвы от интервентов в 1612 году. Тогда для спасения Отечества объединились представители различных сословий, вероисповеданий и национальностей. Это помогло создать сильное государство и укрепить его позиции на международном уровне. Также единение помогло противостоять врагу в годы Великой Отечественной войны. Тогда наши прадеды сделали все, для того чтобы мы жили в независимой стране. Мы всегда должны помнить, что судьба Родины зависит от каждого из нас,говорит Пинаев. Напомним, 25 октября мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил с праздником работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Мэр Нижнего Тагила поздравил горожан с праздником

