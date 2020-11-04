Владислав Пинаев поздравил тагильчан с Днем народного единства

Владислав Пинаев поздравил тагильчан с Днем народного единства

Сегодня, 11:28ОбществоPhoto: Администрация Нижнего Тагила
Мэр Нижнего Тагила поздравил горожан с Днем народного единства, сообщает пресс-служба администрации города.

Пинаев отмечает, что Россия имеет героическое прошлое, благодаря мужеству и сплоченности народа и его преданности Родине.

Мэр говорит, что Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому помогла сила единства при освобождении Москвы от интервентов в 1612 году. Тогда для спасения Отечества объединились представители различных сословий, вероисповеданий и национальностей. Это помогло создать сильное государство и укрепить его позиции на международном уровне.

Также единение помогло противостоять врагу в годы Великой Отечественной войны. Тогда наши прадеды сделали все, для того чтобы мы жили в независимой стране.

Мы всегда должны помнить, что судьба Родины зависит от каждого из нас,говорит Пинаев.

Напомним, 25 октября мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил с праздником работников автомобильного и городского пассажирского транспорта.

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