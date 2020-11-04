Владислав Пинаев поздравил тагильчан с Днем народного единства

Мэр говорит, что Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому помогла сила единства при освобождении Москвы от интервентов в 1612 году. Тогда для спасения Отечества объединились представители различных сословий, вероисповеданий и национальностей. Это помогло создать сильное государство и укрепить его позиции на международном уровне.